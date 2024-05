Depois de ficar fora do confronto entre o Capital FC e o Iporá (GO), o meia Arango, voltou a treinar com bola após ficar fora do jogo contra o Iporá-GO, pela 4ª rodada da fase de grupos da Série D. Na ocasião, a equipe rubro-negra foi derrotada, por 2 a 1.

Com 33 anos, o colombiano Arango estreou pelo clube na vitória, por 2 a 0, contra o Real Brasília - Márcio Júnior marcou o 1º gol após cobrança de falta do colombiano, que em seguida marcou o segundo de falta. Antes, o atleta havia sido peça importante na conquista do bicampeonato do União-TO, que não era conquistado há 30 anos. No currículo, o meia soma passagem por Binacional, do Peru, Once Caldas, Colômbia, América de Cali, da Colômbia.

A expectativa é que o atleta fique à disposição do técnico Givanildo Sales para enfrentar o Crac, neste domingo.

Antes da partida contra o Iporá, o clube atualizou o DM com sete atletas em tratamento. Uma nova atualização deve ser divulgada nesta sexta-feira.

Capital e Crac se enfrentam, neste domingo, às 16h, no Nilton Santos, em Palmas. O clube aguarda a atualização do laudo técnico de ‘prevenção e combate a incêndio e pânico’ para iniciar à venda de ingressos. A expectativa é que tudo possa ser resolvido nesta sexta-feira.