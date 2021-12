Esporte Araguacema se prepara em Palmas em busca de uma das vagas para a próxima fase do Tocantinense Azulão do Norte tentará mandar os jogos no Nilton Santos na reta final do estadual

O elenco do Araguacema segue firme na preparação para o duelo contra o Capital, válido pela sétima e última rodada do Campeonato Tocantinense da Primeira Divisão. Jogadores e a comissão técnica, incluindo o treinador carioca, de 46 anos, Júnior Gomes, chegaram na segunda-feira em Palmas. A equipe treinou na terça-feira no campo do Lago, e nesta quarta, 15, no estádio N...