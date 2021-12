Esporte Araguacema buscará o seu primeiro título no Campeonato Tocantinense Azulão do Norte decide nesta quinta-feira o caneco do Estadual na casa do Tocantinópolis

O Araguacema encara nesta quinta-feira,30, às 15h30, a sua primeira final de Campeonato Tocantinense na Primeira Divisão. No jogo de ida, realizado no estádio Nilton Santos, em Palmas, o Azulão do Norte foi derrotado por 1 a 0 diante do Tocantinópolis. Para levantar o caneco inédito não será uma missão fácil. A equipe precisa de uma vitória por dois gols de diferença. N...