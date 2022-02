Esporte Araguacema é punido com perda de três mandos de campo e terá que pagar multa de R$ 2 mil Decisão é determinada pelo Tribunal de Justiça Desportiva e se refere ao duelo contra o Interporto na semifinal do ano passado

A 30ª edição do Campeonato Tocantinense segue com a preparação para a quinta rodada, porém ainda há efeitos referentes ao Estadual do ano passado. Nesta segunda-feira, o Araguacema acabou sendo punido com a perda de três mandos de campo e multa de R$2.000. O julgamento foi realizado pela Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Tocantinense (...