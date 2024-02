Debaixo de chuva, o Araguaína venceu o Tocantins por 2 a 0, no estádio Castanheirão, em Miracema, neste sábado, 10. Na partida, válida pela 3ª rodada do Campeonato Tocantinense, o nome do jogo foi Igor Pato. O atacante marcou os dois gols da partida, que garantiram mais três pontos para o Tourão. O resultado coloca a equipe na zona de classificação.

Os 90 minutos

Mesmo com o tempo chuvoso, o jogo foi equilibrado para as duas equipes. Mas, aos 43 do 1’T Igor Pato abriu o placar para o Tourão. O segundo gol veio aos 23 do 2’T. Atento, Igor Pato aproveitou a sobra de bola depois da defesa do goleiro do Tocantins e marcou de cabeça. Com os gols marcados no jogo, Igor Pato assumiu a artilharia do Campeonato Tocantinense, com três gols.

Próxima rodada

Na 4ª rodada, que será realizada no próximo sábado, 17, o Tocantins visita o Bela Vista, no estádio Batistão, em Luzinópolis. A partida será às 16h (horário de Brasília). Já o Araguaína recebe o Gurupi no estádio Mirandão, também às 16h (horário de Brasília).