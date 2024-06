Esporte Araguaína recebe etapa do Campeonato Estadual de Motocross As competições acontecem na tarde deste sábado (15) e na manhã de domingo (16) em frente ao estádio Mirandão

Neste sábado (15) e domingo (16), começa a 2ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross em Araguaína. O evento é supervisionado e reconhecido pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). As provas devem começar neste sábado a partir das 16h50 e, no domingo, a programação se iniciará às 11h15 no circuito localizado em frente ao estádio Mirandão.