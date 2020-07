Esporte Após vice do Flamengo, Jorge Jesus diz que Fluminense 'jogou para não perder de muito' Como a imprensa não pode fazer perguntas para Jorge Jesus, o assunto de uma possível saída para o Benfica, como foi noticiado ao longo dos últimos dias, sequer foi tratado pela Fla TV

Em uma entrevista protocolar para a Fla TV, o canal do Flamengo no YouTube, após a derrota na decisão da Taça Rio, o técnico Jorge Jesus parabenizou o Fluminense pelo título, mas disse que o adversário "jogou para não perder de muito" no Maracanã. A partida terminou empatada por 1 a 1 nesta quarta-feira, com o time tricolor triunfando por 3 a 2 na disputa de pênaltis. "O Flamen...