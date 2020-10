Com a realização da terceira etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei 2020, disputada nas Arenas GYN e Show de Bola, em Palmas, a Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV) atualizou o ranking das categorias que participam da competição estadual. A próxima etapa já tem data marcada, será nos dias 20, 21 e 22 de novembro e de ser disputada em duas arenas de forma simultânea, na Capital.

Segundo informou o presidente da FTFV, Leonel Augusto, o ranking das Série A e C foram atualizados, junto com a categoria Iniciante. A entidade não divulgou ainda a atualização das categorias Master, Série B e Misto.

Na liderança da Série C, após vencer as três etapas até aqui, está a dupla de Miracema, formada por Orlando e Oliveira. Em segundo no ranking, vem Marcolino e Victor. A terceira posição é ocupada pela dupla de Araguaína, Luciano e Mir. A Série A é liderada por Clay e Juninho Dubai, a dupla é de Palmas. Na categoria Iniciante, os atletas Gean e Sandro aparecem nas primeiras colocações.

Paralisação

A terceira etapa marcou o retorno das competições oficiais de futevôlei no Estado. O circuito estadual ficou parado desde o início de abril e retornou em outubro, com um formato diferente, sendo realizada de forma simultânea em duas arenas.

Em 2020, a primeira etapa aconteceu em janeiro, na Arena Dona Maria Beach e segunda foi realizada em março. A expectativa era que neste ano outras cidades do Estado pudessem receber as etapas, já que nos anos anteriores só a Capital recebia os jogos. A terceira etapa estava marcada para ser realizado em Gurupi, nos dias 4 e 5 de abril.

Porém os planos foram interrompidos pela pandemia e logo após a segunda etapa, no começo de abril, todas as atividades foram suspensas. Em junho a FTFV enviou um ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas com o protocolo de retomada do futevôlei na Capital, mas sem competições oficiais.

No final de agosto, a FTFV anunciou a volta do circuito estadual. A ideia inicial era realizar mais três etapas até o final do ano. Mas o cronograma mudou e além das etapas já realizadas, outras três estão por vir: 4ª etapa nos dias 20, 21 e 22 de novembro; 5ª etapa 4, 5 e 6 de dezembro; etapa dos campeões 11 e 12 de dezembro.

Confira os campeões da terceira etapa

Misto

1 Dalila e Luciano (Araguaína)

2 Julia e Rodriguinha (Palmas)

3 Fran e Klei (Palmas)

4 Lilia e Bruno (Araguaína)

Master

Marcelo e Cesinha (Araguaína)

Mir e Fabiano (Araguaína)

Wesley e Pedro (Araguaína)

Job e Fernando (Palmas)

Iniciante

Vinicius e Guilherme (Palmas)

Norber e Luis (Dianópolis e Cristalândia)

Antônio e Manin (Gurupi)

Gustavo e Diego (Palmas)

Série C

Orlando e Oliveira (Miracema)

Mir e Luciano (Araguaína)

Ismail e Álvaro (Barreiras-BA)

Luis Fernando e Fabiano (Araguaína)

Série B

Cristian e Rafael (Araguaína)

Junior e João Guilherme (Palmas)

Junior e Matheus (Luiz Eduardo Magalhães - BA)

Sérgio e Danilo (Palmas)

Série A

Guilherme e Bryan (Brasília - DF e Goiânia - GO)

Luciano e Bruninho (Palmas e Goiânia - GO)

Clay e Juninho (Palmas)

Admael e Polielder (Palmas)