O Tocantinópolis entre em campo neste domingo, 13, às 15 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), para encarar o Brasiliense (DF) no segundo jogo da fase preliminar do Campeonato Brasileiro da Série D. Na partida de ida, em Tocantinópolis, o time tocantinense saiu vencedor pelo placar de 1 a 0. Agora, nos domínios do adversário, o TEC pode empatar por qualquer placar que garante uma vaga na fase de grupos da competição.

De acordo com a diretoria do Verdão do Norte, apenas o lateral direito Marcinho, que já não tinha participado do jogo de ida por conta de lesão, não viajou para Brasília. Todo o restante do elenco está à disposição do treinador Neto Costa, mesmo aqueles atletas que estavam afastados por conta da Covid-19.

Segundo informou o diretor de futebol do clube, Leandro Sousa, todos os jogadores e comissão técnica realizaram testes para o diagnóstico da doença. O resultado, de acordo com o dirigente, foi negativo para todos. O TEC deve repetir a escalação que venceu o Jacaré no primeiro jogo: Paulo Henrique; Marquinhos, Tiago, Luan e Leonardo; Gama, Daniel Barros, Flávio e Elisfran; Lourival e Tety.

Essa é a terceira vez que o Tocantinópolis disputa a Série D. Em 2011 e 2016, o time não passou pela primeira fase. Na edição deste ano, o TEC tem um desafio maior que o das edições anteriores. Dono da segunda vaga, após o vice-campeonato estadual em 2019, a equipe entrou na Série D em sua fase preliminar, ou seja, antes da fase de grupos.

Contrato para reforçar o TEC na disputa da competição nacional, Marquinhos Bala destaca que a vantagem é importante, mas que nada está garantido. “O time está de parabéns pela vitória. Toda vantagem é interessante, mas não podemos nos acomodar. Sabemos que nada está decidido, até porque do outro lado tem um adversário perigoso e de qualidade. Temos boas chances, mas precisamos entrar completamente focados para voltarmos com a classificação”, afirma Bala.

Este ano as chaves serão compostas por oito times cada uma. Caso passe pelo Brasiliense, a equipe entra na fase seguinte no Grupo 6 ao lado de: Atlético (BA), Bahia de Feira (BA), Caldense (MG), Gama (DF), Palmas (TO), Tupynambás (MG) e Villa Nova (MG).

Brasiliense

No primeiro jogo contra o Tocantinópolis, o Brasiliense entrou em campo uma semana depois de ter perdido o título Estadual para Gama. A vitória no primeiro jogo da preliminar poderia trazer algum alívio ao torcedor candango. Mas o triunfo não veio e aumentou a pressão em cima do time.

Para o jogo deste domingo, o técnico Edson Sousa não poderá contar com: Neto Baiano, Peninha, Naylhor e Preto Costa, que estão lesionados. O time titular deve ser o mesmo da partida em Tocantinópolis: Fernando Henrique; Railan, Badhuga, Rodrigo, Aldo e Balotelli; Luquinhas, Sandy e Marcos Aurélio; Romarinho e Zé Love.

Uma possível novidade na equipe titular será a presença do meia Douglas (ex-Corinthians e Grêmio) desde o início do jogo. Clube do Distrito Federal disse por meio das redes sociais que todos os atletas realizaram testes de Covid-19 e ninguém apresentou resultado positivo.

“O Brasiliense realizou os exames da covid-19 seguindo o protocolo de da CBF para o jogo de volta contra o Tocantinópolis, pela Série D. Dos 32 testes realizados, todos apresentaram resultado negativo.”, disse o clube no Twitter.