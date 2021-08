A mais tradicional prova de mountain bike em etapas do Tocantins abriu inscrições para a 1 ª etapa do ano, em Taquaruçu, agendada para o dia 129 de agosto. O Circuito MTB Tocantins ficou o ano de 2020 sem nenhuma prova em razão da pandemia de Covid-19 e, para a etapa de Taquaruçu, aceita inscrições até o dia 26 de agosto.

“O circuito está de volta após o período crítico da pandemia e após a realização de diversos eventos no país e no mundo, como as provas de ciclismo, e com o avanço da vacinação decidimos retornar com a competição do circuito com a primeira prova em Taquaruçu, no dia 29, com todos os cuidados sanitários, na esperança de reativar o ciclismo de montanha em nosso estado”, explica Gustavo Andrade, da empresa ToNaCorrida, organizadora da prova.

Segundo a organização, o circuito traz duas novidades com as categorias e-bike e gravel. A gravel é um tipo de bicicleta que junta as características de estrada, como quadro mais leve e guidão curvado, e de mountain bike, como pneus mais grossos que as bikes chamadas “roads”.

O circuito também traz pela primeira vez uma categoria para as bicicletas elétricas, chamadas entre os praticantes de “e-bikes” por terem uma bateria que fornece energia complementar ao ciclista enquanto ele pedala.

As categorias disputarão dois tipos de percurso, o completo de 65 km e o reduzido de 43. A elite (masculino e feminino), master (feminino), master A, B e C masculino e Peso Pesado serão no percurso de 65 km.

Os atletas das categorias open (masculino e feminino) e e-bike (bikes com assistência de motor elétrico) disputarão a prova no percurso reduzido para 43 km.

A prova será cronometrada e terá o tempo de cada piloto controlado por chips. A inscrição custa R$ 120 e pode ser feita pelo site da organização.