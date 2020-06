Esporte Após três meses no Brasil, Neymar volta a Paris e deve passar por nova quarentena O clube francês deve retomar as atividades no dia 22 de junho

Após quase três meses confinado no Brasil, Neymar antecipou seu retorno e está de volta à França. O craque brasileiro deixou a sua casa em Mangaratiba, no Rio, e desembarcou em Paris neste sábado. A assessoria do jogador confirmou ao Estadão o regresso.Agora, Neymar, que está de férias, deve cumprir uma nova quarentena. A tendência é que ele fique uma semana em isol...