Esporte Após sofrer duas goleadas, Jairo Nascimento diz que precisa analisar o que não vem se encaixando Nos últimos dois jogos nacionais, o Tocantinópolis sofreu nove gols e anotou apenas 2

O Tocantinópolis que sofreu 10 gols em todo o Estadual, já atingiu essa marca somente nas três últimas partidas por competições nacionais. No fim de semana, o Verdão do Norte acabou sendo atropelado fora de casa, com um placar de 4 a 0 pelo Fluminense-PI no Brasileiro Série D. Anteriormente, a equipe do Bico do Papagaio foi derrotada por 5 a 2 pelo Athletico Paranaense n...