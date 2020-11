Após passar pelo Campeonato Brasileiro da Série D 2020, com 14 derrotas em 14 jogos disputados, o Palmas anunciou nesta segunda-feira, 30, que a participação do time da competição não rendeu apenas derrotas e questionamentos dos torcedores, que não ficaram satisfeitos com o desempenho do clube no torneio nacional.

Quatro jogadores do Tricolor da Capital foram negociados com o Vitória da Bahia e devem chegar a Salvador nesta quarta-feira, 2, para assinatura dos contratos. Deixam o Palmas rumo ao clube baiano: o zagueiro Leite (19 anos), o meia Felipe Boró (19 anos), o lateral Matheus Silva e o atacante Ygor, os dois com 16 anos.

Na Série D 2020, os atletas foram relacionados para quase todos os jogos do time na competição. Bora é o único que participou de todos os jogos. Leite, que está no time tocantinense há três anos e durante a competição nacional sempre usava a braçadeira de capitão quando o time jogava no Nilton Santos, participou de 12 jogos e só ficou de fora de dois, por conta da Covid-19. Matheus e Igor foram relacionados 11 vezes cada uma.

O presidente Lucas Meira acredita que o trabalho que o clube faz com as categorias de base tem dado certo e negociação com os baianos mostra isso. “Estamos muito felizes com a negociação com um clube de tradição como o Esporte Clube Vitória. Este é reconhecimento do nosso trabalho e principalmente do talento dos nossos atletas. Isso mostra que estamos no caminho certo ao dar oportunidade para jovens jogadores e trabalhar para fortalecer a nossa base o ano todo”, pontuou.

O lateral Matheus Silva relata que chegou a pensar que nem seria relacionado para os jogos do time na Série D. “Eu cheguei a imaginar que nem ia para os jogos. Fiquei muito feliz com tudo isso, não esperava. A expectativa boa demais, primeiro passo sendo dado graças ao meu bom Deus. A família está chorando de felicidade, vão sentir saudades, mas estão muito felizes”, disse o jovem jogador.

O zagueiro Leite agradeceu ao clube pelas oportunidades recebidas e conta que a ficha ainda não caiu. “O Palmas confiou na gente e isso fez toda a diferença. Para falar a verdade a ficha ainda não caiu, mas tenho certeza de que será um grande capítulo na minha história. Estou muito feliz com essa oportunidade e vou dar o meu melhor em tudo como sempre. Muito grato a Deus e à minha família”, comentou.

Com o negócio, o Vitória passa a ter 100% dos Direitos Federativos dos Atletas e 50% dos Direitos Econômicos. Os jogadores devem ser aproveitados para a Copa Nordeste Sub-20 e demais competições que o time baiano for disputar com sua categoria de base, o que pode ser o caminho para que cheguem ao time principal, que atualmente disputa o Campeonato Brasileiro da Série B.

Perfil

Boró

Nome: Felipe Gomes Ribeiro

Posição: Meia

Data de Nascimento 11/04/2001

Altura: 1,73

Naturalidade: Porto Nacional (TO)

Clubes que atuou - Internacional e Vasco

Leite

Nome: João Victor Gonçalves Leite Silva

Posição: Zagueiro

Data de Nascimento: 21/09/2001

Altura: 1,83

Naturalidade: Palmas (TO)

Matheus Silva

Nome: Matheus Silva de Souza

Posição: Lateral Direito

Data de Nascimento: 17/09/2004

Altura: 1,72

Naturalidade: Palmas (TO)

Ygor

Nome: Ygor Silva Gomes

Posição: Atacante

Data de nascimento: 05/04/2004

Altura: 1,71

Naturalidade: Palmas (TO)