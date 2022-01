Esporte Após saída de Luiz Carlos Cruz, Interporto anuncia que Wilsomar é quem comandará o Interporto Treinador estará a frente do time no duelo de estreia contra o Palmas no fim de semana

Após a saída de Luiz Carlos Cruz, o Interporto anunciou que Wilsomar Sena, que já faz parte da comissão técnica do clube portuense, é quem comandará a equipe no jogo de abertura do Campeonato Tocantinense no clássico contra o Palmas. A partida será realizada no sábado, às 16 horas, no estádio General Sampaio. Em nota, a equipe informou que “o treinador Luiz C...