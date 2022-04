Esporte Após revés no Brasileiro, Fábio Carille foca na disputa contra os tocantinenses na Copa do Brasil Treinador do Athlético-PR avalia a atuação da equipe na derrota diante do Atlético Mineiro pela Série A, mas já treina equipe para o duelo contra o Tocantinópolis

O próximo adversário do Tocantinópolis na terceira fase da Copa Intelbras do Brasil, o Athletico Paranaense deu o pontapé na preparação para a sua estreia. Nesta quinta-feira, 18, com um treinamento no Campo 3 do CAT Alfredo Gottardi, Fábio Carille iniciou os ajustes na equipe que deve entrar em campo contra o time tocantinense. Ainda nesta quinta-feira, antes ...