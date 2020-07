Após um pouco mais de quatro meses, o Palmas retomou as atividades de futebol nesta segunda-feira, 20. De olho no Campeonato Brasileiro da Série D e Copa do Brasil Sub-20, o Tricolor reuniu os atletas profissionais que moram na Capital, que fizeram um treino físico no CT do Clube na Arse 102 (1006 Sul), orientado pelo preparador físico Rodrigo Dias

Presente dura a atividade, o presidente do clube, Lucas Meira explicou que o Palmas segue protocolos sanitários para garantir a segurança dos atletas e colaboradores. “O primeiro passo dessa retomada foi conversar com os atletas e explicar a importância de seguir todos os protocolos recomendados para a realização das atividades físicas de alto rendimento neste momento. Temos competições importantes no calendário e queremos estar preparados, sempre priorizando é claro a saúde e o bem-estar da nossa equipe”, afirmou.

De acordo com assessoria do time da Capital, os atletas receberam um kit com um frasco de álcool em gel e uma máscara personalizada do clube, além de orientações sobre os protocolos de uso das dependências do CT, que teve que passar por adequações. Por conta da pandemia e o novo formato o calendário do futebol nacional, o Palmas vai estrear em setembro no Campeonato Brasileiro da Série D, no mesmo mês deve estrear pela Copa do Brasil Sub-20.

Pelo Campeonato Tocantinense, o time não entra em campo desde março e ainda não há data definida para um possível retorno. A competição está na fase semifinal.