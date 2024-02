O profissional multifunção Edno Riberto se despediu do Bela Vista-TO, neste domingo, 11. Edno, ex-Portuguesa, Botafogo, Corinthians, entre outros, foi anunciado em dezembro como treinador da equipe tocantinense, mas na 1ª rodada do Campeonato Tocantinense 2024, ele surpreendeu o torcedor ao deixar a área técnica e se escalar. Em seguida, o profissional explicou que havia sido contratado para as duas funções.

Foram três jogos alternando na função de treinador e jogador (duas derrotas e uma vitória). Na segunda rodada, Edno começou no time titular e chegou a fazer um golaço de falta. O ge conversou com o presidente do Bela Vista, Gilberto Macena, que confirmou a informação. Segundo o mandatário, Edno ficaria ausente nesta semana por causa de um compromissos em Santa Catarina, porém, devido ao desempenho do time na competição, o profissional resolveu deixar o clube.

Não esperávamos estar em uma situação delicada como esta. Então, em comum acordo a gente preferiu finalizar nosso trabalho. Pois ficaria difícil um treinador ausente em um período decisivo como agora.

Em três jogos, a equipe soma uma vitória e duas derrotas – fora da zona de classificação. Restam quatro jogos para definir os quatro que avançam para as semifinais do estadual.

Durante a semana, a diretoria deve anunciar o substituto de Edno Roberto na área técnica.