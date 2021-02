O primeiro jogo da final do Campeonato Tocantinense 2020 entre Tocantinópolis e Palmas, que terminou 3 a 3, continua repercutindo fora de campo. Nesta quinta-feira, 11, através de uma nota de repúdio, o time do interior alegou que a atuação do trio de arbitragem formado por Alisson Furtado (Palmas) e os assistentes Samuel Smith (Araguaína) e Helves Presley (Luzinópolis), acabou sendo fundamental para o resultado final do jogo.

A nota é assinada pelo vice-presidente Wagner Pereira Novais e conta que “O árbitro da partida o senhor Alisson Sidnei Furtado e seus auxiliares Samuel Smith e Helves Presley cometeram erros primários que interferiram diretamente no resultado da partida, e consequentemente prejudicou o nosso clube, retirando uma grande vantagem que levaríamos para o próximo jogo, ocasionando sérios prejuízos no resultado final do Campeonato.”, diz parte do texto, divulgado pelo clube.

O Verdão do Norte descreve o que considera três erros da arbitragem: marcação duvidosa de primeiro pênalti em desfavor da nossa agremiação, marcação duvidosa de segundo pênalti em desfavor da nossa agremiação e a não marcação de um pênalti em favor de Tocantinópolis Esporte Clube, que tem gerado muita indignação nas redes sociais aos amantes do futebol.”, prossegue o texto.

Os dois pênaltis citados na nota do TEC foram marcados aos 6 e aos 18 minutos da segunda etapa. No primeiro há uma disputa de bola pelo lado esquerdo do ataque do Tricolor da Capital e Bruninho cai dentro da área e o árbitro assinala pênalti. A discussão é que o toque no jogador do Palmas é feito antes dele entrar na área, mas ele só caiu quando já estava dentro. O árbitro não teve dúvida no lance e assinalou o pênalti, que foi convertido por Rafael Gladiado e trouxe o Palmas de volta para o jogo, já que até aquele momento a equipe perdia por 2 a 0.

No segundo pênalti, o jogador do Tocantinópolis entra com um carrinho imprudente e toca no jogador do Palmas dentro da área, mais uma vez o Alisson Furtado marca pênalti para o Tricolor e de novo Rafael Gladiado faz o gol.

Pênalti para o TEC

Além da marcação de dois pênaltis para o adversário, a nota do TEC afirma que a arbitragem não marcou um pênalti claro em favor do time. No lance, o jogador do Tocantinópolis está dentro da área e cruza a bola que bate na barriga do defensor do Palmas e depois no braço, que está aberto por conta do movimento que o jogador faz.

Por conta dos lances polêmicos, o TEC pede que a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) e a Comissão de Arbitragem “se pronunciem a respeito do ocorrido e tome as providências cabíveis a respeito de caso.”

O lance ganhou as redes sociais, após ter sido gravado por torcedores do TEC que estavam atrás do gol do Palmas. A presença de torcedores na partida foi liberada pelos órgãos de saúde do município. Sobre o lance, o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem (Ceaf- TO), Adriano Carvalho, explica que não houve infração, pois, a regra diz que não será pênalti “se a bola tocar na mão/braço vinda diretamente da cabeça ou corpo (inclusive o pé) do próprio jogador.”.

Ele completa, “No lance a bola toca primeiramente na barriga (tronco) do defensor e depois choca-se com o braço do defensor!! O lance citado se caracteriza como toque acidental, bola inesperada com mudança clara de trajetória após tocar no tronco do defensor.”