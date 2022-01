Esporte Após derrota diante do Bela Vista, Araguacema virá a página e foca no Tocantins de Miracema Azulão do Norte buscará os três primeiros pontos na competição

Depois de ser surpreendido pelo estreante Bela Vista, no estádio Municipal Jorge Filho, em Angico, o atual vice-campeão tocantinense, o Araguacema, muda a chave e foca no desafio contra o Tocantins de Miracema. A partida válida pela segunda rodada está prevista para o próximo domingo, às 16 horas, no estádio Castanheirão, local que este ano será casa dos dois times e...