O presidente do Tocantins Esporte Clube, Heverton de Jesus de Souza, veio a público por meio de nota se colocar à disposição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a entidade notificar, no dia 17 de março, o Tribunal de Justiça Desportivo do Tocantins (TJD/TO) e o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), para a instauração de investigação por possível violação de integridade de partida para manipulação do resultado.

“Gostaríamos de nos colocar à disposição da Confederação Brasileira de Futebol e demais autoridades, para eventuais colaborações, de modo que haja uma retratação sobre essas possíveis denúncias e casos infundados, pois isso só prejudica o esporte no geral, além de estar manchando a imagem de nossa agremiação”, diz a nota.

Ainda de acordo com o posicionamento, o presidente afirmou que os comentários e reportagens acerca do assunto são sem fundamentos. “ A partir do momento que tomamos ciência dessa possível denúncia, ficamos perplexos e isso só prejudica quem trabalha sério dentro do futebol.”

Entenda o caso

Realizada no dia 12 de fevereiro, a partida entre o Tocantins e Tocantinópolis (TEC), válida pela 3ª rodada, é alvo de investigação por suposta fraude no resultado, onde o TEC goleou o time adversário por 6 a 0.

Um relatório da empresa Sportradar, integrante do Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS), apontou haver indícios de influência ou manipulação para a definição do resultado da partida.

No documento consta análise de atuação de jogadores do Tocantins com base em imagens transmitidas durante a partida, com o apontamento de que o clube tenha atuado como “cúmplice na manipulação do resultado” da partida.

O relatório cita dois momentos da equipe do Tocantins, com atuação suspeita. “No minuto 5 da partida (0:0), após passe errado do atacante do Tocantins Fábio Júnior, o primeiro gol da partida viria a ser marcado (1:0)”.

Na sequência são apontadas outras duas jogadas. “No minuto 31 (3:0), o defensor Rayandson Gonçalves Diniz não obteve êxito em interceptar um passe na área, no que viria a culminar no quarto gol da partida (4:0)”.

O TEC afirmou que não é investigado e disse que “repudia esse tipo de comportamento, se tiver ocorrido por parte dos atletas do Tocantins”.