Esporte Após confusão no estádio Mirandão, atacante do Capital faz retratação Fábio Júnior arremessou um saco de gelo contra árbitro na partida contra o União, válida pela segunda rodada

A polêmica partida no Mirandão, válida pela 2ª rodada do Estadual, segue com os seus desdobramentos. O atacante Fábio Júnior, do Capital, fez uma retratação por ter se envolvido em uma discussão com a equipe de arbitragem, juntamente com outros atletas e membros da comissão técnica, no jogo contra o União. O jogador chegou a arremessar um saco de gelo contra o árbitro p...