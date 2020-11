Na quinta-feira, 26, a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou que não ter condições sanitárias de realizar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2021 e cancelou o evento, que só voltará a ser realizada em 2022. A edição do próximo ano receberia 128 clubes, entre eles o Palmas, que desde então preparava seus jogadores para a competição nacional que costuma acontecer sempre no início do ano.

‘É justamente a grandeza da Copinha que nos fez refletir neste momento difícil de pandemia de Covid-19. Desde agosto, a FPF vem conversando com autoridades médicas, do Governo de São Paulo, de prefeituras e dos clubes para viabilizar a realização da Copa São Paulo 2021. A partir de todas as informações colhidas e diante do cenário de pandemia, concluímos que mesmo um rigoroso protocolo de saúde não seria o suficiente para garantir segurança a atletas, árbitros e demais profissionais envolvidos nos jogos, além da população das cidades-sede. E acima de qualquer compromisso está a vida.”, disse a FPF por meio de nota.

O comunicado também garante que que o sonho de jogar a Copinha em 2021 não acabou, pois vai permitir na próxima edição que atletas nascidos em 2001 possam disputar o torneio. Antes do cancelamento da competição, o Palmas tinha divulgado a abertura das inscrições para a seletiva destinada a atletas nascidos nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004.

“Estão abertas as inscrições para a seletiva de atletas para o Palmas Futebol e Regatas para a temporada de 2021. O clube é o representante tocantinense na Copa São Paulo de Futebol Junior e irá disputar também outras competições como o Tocantinense profissional e de base. O objetivo é selecionar atletas para as categorias de base do clube, que poderão também compor a equipe profissional no próximo ano.”, divulgou o clube no dia 12 de novembro data que abriu as inscrições, que seguem até este sábado, 28.

Mesmo com o cancelamento, o time não abriu mão de continuar com a seletiva, pois o time tem outras competições para disputar em 2021. “Seguem abertas até este sábado, 28, as inscrições para a seletiva das categorias de base. Mesmo com o anúncio do cancelamento da Copa São Paulo, o Palmas irá manter as avaliações com foco nas demais competições de 2021.”, comunicou o clube através da assessoria.

Os interessados em participar podem entrar em contato através dos números: (21) 96927-7990 (Robson Tavares) e (63) 8480-7241 (Paulo Caroço). Não há taxa de inscrição. O período de avaliação será entre 30/11 de 05/12, no CT do Palmas Futebol e Regatas.