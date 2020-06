Esporte Após bronca de Hamilton, Fórmula-1 se pronuncia sobre a morte de George Floyd As declarações dos integrantes da Fórmula 1 ocorrem após o sexto dia de protestos nos Estados Unidos pela morte de George Floyd

Após Lewis Hamilton reclamar do silêncio da Fórmula 1 com relação à morte de George Floyd e insinuar racismo no mundo da principal categoria do automobilismo, alguns pilotos e a Mercedes, equipe do piloto britânico, emitiram, nesta segunda-feira (1º), uma opinião sobre o caso ocorrido nos Estados Unidos há uma semana. "A tolerância é um princípio elementar da nossa eq...