Esporte Após aglomeração, Prefeitura de BH volta atrás e vai proibir torcida em jogos de futebol "A decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 diante do descumprimento das regras e dos protocolos estabelecidos para a realização das partidas", diz a prefeitura

A Prefeitura de Belo Horizonte deverá publicar portaria no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (23) proibindo a presença de torcidas em jogos de futebol e outros eventos esportivos. A prefeitura cancelou a reunião que aconteceria nesta segunda, com representantes do governo municipal, clubes de futebol mineiros e do Mineirão. O encontro iria analisar a deci...