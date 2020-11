Esporte Após acidente impressionante com Grosjean, Hamilton vence GP do Bahrein de F1 Francês sofreu queimaduras leves nas mãos e há uma suspeita de fraturas em costelas. O piloto chegou a ficar cerca de 30 segundos dentro do carro após a batida

O piloto Romain Grosjean, da Haas, sofreu um impressionante acidente neste domingo (29), durante o GP do Bahrein de F1, vencido pelo inglês Lewis Hamilton. O carro do francês partiu ao meio e explodiu em chamas após ele bater no guard rail depois de um choque com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat. Grosjean sofreu queimaduras leves nas mãos e há uma suspeita de fra...