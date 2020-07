Esporte Após 40 anos, bronze de João do Pulo na Olimpíada de Moscou ainda gera mágoa e questionamentos O treinador Pedro Henrique de Toledo não tem dúvida de que o atleta tenha sido deliberadamente prejudicado para que um representante da União Soviética ficasse com o ouro

João do Pulo subiu sorridentemente ao pódio do estádio Lenin, em Moscou, há 40 anos, para receber sua segunda medalha de bronze olímpica no salto triplo. Brincou com os soviéticos dos degraus de cima e chegou a pisar no topo da estrutura para uma foto com Jaak Uudmäe e Viktor Saneyev. Abraçou em seguida o técnico Pedro Henrique de Toledo e chorou de tristeza. O atleta boa-...