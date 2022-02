Esporte Após 17 anos, um dos principais nomes do judô tocantinense, Celso Galdino se despede da Fejet Kodansha de 6º Dan, o Sensei publicizou o seu desligamento esta semana

Celso Galdino, coordenador técnico e 1º vice-presidente da Federação de Judô do Estado do Tocantins (Fejet), anunciou o seu afastamento, após 17 anos de atuação junto à entidade. Sem desejar, no momento, entrar em detalhes sobre o que o impulsionou a tomar esta medida, o faixa coral opta apenas por afirmar que, agora, vai se dedicar aos projetos pessoais. “Depois deste ...