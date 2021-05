Esporte Ao vivo: Tocantinópolis e Picos disputam uma vaga na fase de grupos da Série D 2021 No primeiro jogo o time tocantinense venceu por 2 a 0

Na tarde deste domingo, 30, Picos (PI) e Tocantinópolis disputam uma vaga no A2 do Campeonato Brasileiro da Série D 2021, ao lado dos times: Palmas (TO), Guarany de Sobral (CE), 4 de Julho (PI), Imperatriz (MA), Juventude (MA), Moto Club (MA) e Paragominas (PA). No primeiro jogo o TEC bateu o rival por 2 a 0, em casa, e agora pode até perder por um gol de diferença q...