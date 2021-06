Esporte Ao vivo: Palmas enfrenta o Guarany de Sobral (CE) Confira ao vivo a partida entre o time tocantinense, lanterna do grupo e o líder Guarany

O time da capital enfrenta o Guarany de Sobral, no Ceará, no estádio do Junco em partida válida pela terceira rodada do campeonato brasileiro da série D.