Esporte Ao lado de hospital de campanha, Flamengo vence Bangu no retorno do futebol carioca Em um Maracanã vazio, rubro-negro venceu o Bangu por 3 a 0

Enquanto 258 pessoas convalesciam pela Covid-19 no Hospital de Campanha do Maracanã, a poucos metros daí a bola voltou a rolar pelo Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, dois dias depois de completar 70 anos, o mais icônico estádio do País não teve um único torcedor em seus 78 mil assentos para assistir Flamengo x Bangu. No campo, o jogo acabou 3...