Esporte Ao jogar em casa contra o Crac, Capital perde por 1 a 0 e se distancia da zona de classificação O time de Palmas soma a terceira derrota seguida contra equipe goiana. Na sexta rodada o rubro-negro recebe o Brasiliense, no sábado (1º), às 16h

Em uma disputa direta pela volta ao G4 do Grupo A5 no Brasileiro Série D, o Crac (GO) levou a melhor ao derrotar o Capital FC por 1 a 0 e garantiu a vaga. Com a derrota, o rubro-negro palmense se distanciou da zona de classificação. O Capital FC chega a uma dura estatística de três derrotas seguidas para uma equipe goiana (Anápolis, Iporá e Crac). Leia também: -&nb...