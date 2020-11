Esporte Antes de jogo pela Copa do Brasil Sub-17, 1º BPM visita governador em exercício do TO Time tocantinense vai encarar o São Paulo, na quarta-feira, 25, na casa do adversário

Na tarde desta quinta-feira, 19, o governador em exercício do Tocantins, o deputado estadual Antônio Andrade (PTB), recebeu no Palácio Araguaia, em Palmas, os atletas e a comissão técnica da escolinha de futebol do 1º Batalhão da Polícia Militar, para desejar boa sorte aos jogadores que irão disputar a Copa do Brasil Sub-17 em São Paulo. A delegação tocantinense é composta p...