Esporte Antes de folga, Palmeiras tem 1º treino com Danilo Barbosa em campo Treino foi realizado nesta sexta-feira (26), na Academia de Futebol.

Antes da apresentação, Danilo Barbosa apareceu no gramado durante o treino do Palmeiras nesta sexta-feira (26), na Academia de Futebol. O novo reforço, que conheceu as instalações e realizou testes físicos na véspera, foi a campo e participou da atividade técnica comandada pelo assistente João Martins. Durante a primeira parte do treino, o elenco foi dividido em qua...