Esporte Antônio Hora fala no CBN Tocantins Esportes do Brasileiro Feminino Escolar que será em Palmas A competição será realizada no mês de abril deste ano

A disputa do Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino, que será realizada em Palmas, no Tocantins, no mês de abril deste ano e que é classificatório para o Campeonato Mundial Escolar, a ser realizado em julho, no Marrocos, foi um dos assuntos comentados pelo presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). Antônio Hora, durante sua participação n...