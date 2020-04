Quatro dias depois do anúncio da nova data da Paralimpíada de Tóquio-2020, que agora será de 24 de agosto e até 5 de setembro de 2021, o brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês), voltou a falar sobre os Jogos na capital japonesa. Para o dirigente, que está trabalhando de sua casa em Brasília desde o último dia 13, o evento será especial.

"Cada desafio apresenta uma nova oportunidade. Prometo que os Jogos Paralímpicos em 2021 serão uma sensacional exibição do esporte e de celebração global da resistência humana", afirmou Parsons, em um comunicado divulgado no site oficial do IPC, falando sobre o desafio de vencer a pandemia do novo coronavírus, que tem afetado o esporte mundial.

O dirigente brasileiro revelou que tem cumprido à risca as recomendações das autoridades de saúde do Brasil. "Só saí de casa para comprar comida. Minha prioridade é proteger a minha família e cooperar com o pedido de isolamento", revelou o presidente do IPC, que há alguns dias criou um grupo de trabalho para discutir planos para o movimento paralímpico, o primeiro deles o adiamento dos Jogos de Tóquio-2020.

"Foi uma decisão histórica. A vida está complicada neste momento, mas sei que venceremos. Cada desafio é importante e no próximo verão (de 2021 no hemisfério norte) prometo que os Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 serão especiais", comentou Parsons. "Com mais tempo de preparação, serão uma celebração global da resistência humana e uma sensacional exibição do esporte. Em um momento que nos pedem para ficarmos separados, devemos nos unir como nunca".

Entre os próximos detalhes a serem solucionados pelo grupo de trabalho do IPC, junto com o Comitê Organizador de Tóquio-2020, estão a confirmação dos locais de prova - os comitês responsáveis pelos Jogos precisarão renegociar contratos para utilização de estruturas acordadas para 2020 - e a situação dos ingressos que já haviam sido comercializados.