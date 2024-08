Esporte Ana Patrícia e Duda avançam para a final do vôlei de praia Dupla brasileira bate rivais australianas e assegura único pódio do esporte em Paris

Com uma velocidade diferente das outras partidas que disputaram nestas Olimpíadas, Ana Patrícia e Duda bateram as australianas Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy e estão na final do vôlei de praia olímpico. A dupla busca o ouro nesta sexta-feira (9), a partir das 17h30 (de Brasília). Na arena montada em frente à Torre Eiffel, as brasileiras fizeram 2 a 1,...