Esporte Anápolis vence Capital por 2 a 1 na terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D Partida aconteceu no gramado do Estádio Nilton Santos, em Palmas

O Anápolis venceu o Capital por 2 a 1 na terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D, neste sábado (11). A partida aconteceu no gramado do estádio Nilton Santos, em Palmas. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Tatá e Gozalo marcaram para o Anápolis e Lucas Lopes diminuiu para o Capital. Resumo da Partida No primeiro tempo, apesar da vanta...