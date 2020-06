Esporte Amanda Nunes vence Felicia Spencer, faz história no UFC e mantém cinturão Com a vitória, a brasileira se tornou a primeira atleta, independentemente do gênero, a conseguir defender dois títulos simultaneamente, já que também é campeã da divisão dos galos

Amanda Nunes entrou no octógono do UFC na madrugada deste sábado para conquistar um feito inédito dentro da organização. Mostrando toda a sua segurança ao defender o cinturão do peso-pena contra a canadense Felicia Spencer, a brasileira venceu com autoridade a luta principal do UFC 250, em Las Vegas, por decisão unânime dos juízes (50-44, 50-44 e 50-45) e fez história. ...