América-MG e Cuiabá empatam sem gols e seguem sem vencer no Brasileiro

América-MG e Cuiabá, dois clubes recém-chegados à Série A, entraram no gramado da Arena Independência nesta quinta-feira (17) sem ainda ter vencido no Campeonato Brasileiro —e assim seguem. O encontro terminou com empate em 0 a 0. O resultado dá o primeiro ponto à equipe mineira, que continua sem balançar as redes no torneio e na zona de descenso, na 19ª colocação. Já o C...