Esporte Alvorada recebe o Taqarussú pela terceira rodada da Série B Tocantinense Jogo nesta quinta-feira, 12, será no Elias Natan, em Alvorada

Nesta quinta-feira, 12, o Alvorada recebe o Taquarussú pela terceira rodada do Campeonato Tocantinense da Série B, às 16 horas, no estádio Elias Natan, em Alvorada. O time da casa precisa de uma vitória para seguir com chances de acesso à primeira divisão, já o adversário depende uma combinação difícil de resultado para avançar. A segunda divisão estadual tem qu...