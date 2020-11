Esporte Alvorada bate o Taquarussú pela Série B e ainda sonha com acesso à primeira divisão do tocantinense Partida nesta quinta-feira, 12, terminou 3 a 0

Na tarde desta quinta-feira, 12, no estádio Elias Natan, o Alvorada bateu o Taquarussú por 3 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Tocantinense da Série B e manteve viva sua chance de conquistar o acesso para primeira divisão em 2021. Os gols do time foram marcados Gabriel, Fábio Bahia e Túlio. Com apenas três pontos, conquistados por W.O diante do Araguaína, que de...