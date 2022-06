Redação Jornal do Tocantins

A ciclista Aline Fátima Mariga Cavaglieri, 33 anos, de Sorriso (MT) contou com algo mais do que a força e estratégia de atleta avulsa para faturar o ouro no Brasileiro de Ciclismo de Estrada neste sábado, 25, em Palmas.

A ajuda extra partiu do motorista de transporte por aplicativo que a apanhou no aeroporto em um Ford KA, que pareceu espichar para acolher a bike da ciclista.

"Cara você tem de me dar apoio na prova porque eu não tenho equipe não tenho nada. Você vai ter que me dar água", implorou a atleta no trajeto entre o aeroporto e a capital na véspera da prova.

O uber é Régis Marinho, 46 anos, de Tocantinópolis. Os dois revelaram a história após o feito da atleta. Oriunda do mountain bike, a sorrisense disputou o brasileiro pela primeira vez e venceu faturou o ouro após uma fuga na última volta.

A atual campeã Ana Polegatch ditou o ritmo da prova e o pelotão seguiu compacto até oitava volta, quando os ataques se intensificaram e um grupo de 13 se destacou até a última volta, momento em que Aline, que havia sobrado após uma queda de corrente, havia alcançado o pelotão. Ela atacou sozinha, colocou uma passada forte e se descolou até a linha de chegada.

“Eu estou muito feliz porque sou atleta de mountain bike e é minha primeira prova de speed [gíria para ciclismo de estrada], minha corrente caiu faltando quatro voltas, eu fiz muita força para alcançar as meninas e deu certo”, disse ao JTo.

Aline também considera que o clima palmense, semelhante ao de Mato Grosso a favoreceu. “Esse sol, esse vento e essa passada é muito a minha terra, Sorriso, eu vivo isso, então deu tudo certo”, comemorou.

No domingo, a partir das 8 horas, será a disputa dos títulos masculino da elite e sub-23.