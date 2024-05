Esporte Agrotins sedia 1ª Open de Futevôlei com mais de R$ 8 mil em premiações Competição, realizada pela Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, conta com categoria mista, aberta e iniciante, e tem o objetivo de fomentar o esporte entre o público da feira

Mais uma das novidades que integram a 24ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), é a realização do 1º Open de Futevôlei. A competição é promovida pela Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju) e terá mais de R$ 8 mil em premiações. De acordo com as informações divulgadas pela Seju, a competição, que reúne as categorias mista,...