Esporte Agora é a vez delas: Estadual feminino começa neste fim de semana Três jogos marcarão a rodada de abertura que será realizada em Araguaína

Começa neste sábado, 27, em Araguaína, na região norte do Tocantins, o Campeonato Estadual Feminino de Futebol. As três partidas de abertura serão realizadas no Campo do bairro de Fátima. O Nilton Santos, em Palmas; Pereirão, em Paraíso; o estádio em Almas, na região sudeste do Estado; e o General Sampaio, em Porto Nacional, receberão os duelos das rodadas subsequentes. A equipe...