Filhos, filhas, mães e pais aficionados por futebol tiraram parte da manhã do feriado da Independência para movimentar a banca de revistas localizada no centro de Palmas em um “comércio” animado com a compra de pacotes e a troca de figurinhas repetidas do álbum da Copa do Mundo, do Catar, lançado pela Panini.

Era possível ver famílias inteiras com álbuns no colo, nas mesas, inúmeros cards e pacotes e planilhas com o controle numérico das imagens buscadas. O administrador de empresa Roberto Pires, 39 anos, levou o filho Samuel, de 5 anos, na primeira troca nesta edição do mundial. Na copa de 2018, o bebê tinha apenas um ano e o pai completou o álbum do filho naquela edição.

“Muito gratificante trazer meu filho aqui pra fazer de trocar figurinhas, saber quais são as figurinhas que a gente precisa pra completar o álbum, a valorização a mais que algumas têm, depois de passarmos dois anos aí de pandemia, todo mundo fechado e fazer essa integração com as pessoas é muito gratificante no dia de hoje”.

Um proativo Samuel percorreu as mesas e o giro rendeu resultados: conseguiu completar o time do Brasil. “Faltavam duas figurinhas, ele conseguiu de mesa em mesa, né? Isso mostra também a desenvoltura da criança, já desenvolve deles também e ele conseguiu essas duas figurinhas que faltavam pra gente”. De quebra, o pai conseguiu fechar o time de Portugal e adiantou a maioria do time da Holanda.

Samuel não quis dar entrevista. Depois do feito, brincava de rei sentado em um trono de mangueira da Banca Central, do jornaleiro George Hamilton Miranda, que comemora as vendas. Dez dias após iniciar as vendas já superou a copa anterior, quando vendeu cerca de 2 mil álbuns, item que nesta edição está em falta.

“Está melhor do que 2018. A procura está muito grande, viu, e faltam álbuns, né? Porque como as pessoas querem ao mesmo tempo, a fábrica não está conseguindo suprir o mercado. Aí está em falta. Chega e acaba de imediato”, diz, contabilizando a venda de 200 álbuns até agora e estimadas 10 mil figurinhas desde o lançamento.

Neste feriado, o jornaleiro estima manter a banca aberta até a hora do desfile cívico, previsto para as 18 horas, na Praça dos Girassóis.