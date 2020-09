Adversário do Palmas pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, no próximo sábado, 26, o Tupynambás (MG) comunicou nesta quinta-feira, 24, que o meia Gabriel Sá testou positivo para Covid-19 e não embarca para o Tocantins nesta sexta-feira, 25. A partida pelo Grupo A6 da competição nacional está marcada para às 16 horas, no estádio Nilton Santos.

De acordo com o clube, o meia de 18 anos, teve que ser afastado do elenco do Baeta. Gabriel Sá está assintomático, passa bem e cumpri isolamento social. O protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é que os jogadores e comissão técnica dos times façam os testes 72 horas antes de cada rodada dos campeonatos nacionais. Na semana passada, antes da estreia na Quarta Divisão, o Baeta teve que afastar o supervisor de futebol, Cleudes Barbosa, que tinha testado positivo para o novo coronavírus.

Na primeira rodada da Série D, o Palmas jogou fora de casa e perdeu para o Villa Nova (MG) por 3 a 1. Já o Tupynambás jogou em Juiz de Fora (MG), contra o Bahia de Feira (DF) e venceu o jogo por 2 a 1, após uma virada emocionante nos acréscimos da partida. Os outros jogos da segunda rodada do Grupo A6 serão todos no sábado: Bahia de Feira x Villa Nova (17 horas); Gama (DF) x Brasiliense (DF) e Caldense (MG) x Atlético (BA).

No último jogo, o técnico Guiba entrou em campo com: Arthur, Paulo Vítor, Adriano, Guilherme e Adriano Silva; Albert, Nunes, Marcos Alemão e Felipe Linhares; Ygor e Fabinho Alves.