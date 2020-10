Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Neste sábado, 10, o Palmas encara o Brasiliense (DF) no estádio Serejão, em Taguatinga (DF), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2020. Acompanhe a partida ao vivo pela aplicativo My Cujoo, plataforma usada pela Confederação Brasileiro de Futebol (CBF) para transmitir os jogos da competição.

