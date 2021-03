Esporte Acompanhe ao vivo Palmas e Avaí pela Copa do Brasil Partida é válida pela primeira fase da competição

Palmas e Avaí (SC) se enfrentam nesta quinta-feira, 25, pela primeira fase da Copa do Brasil, em Cascavel (PR). A partida pode ser acompanhada ao vivo via o site do MyCujoo, que fechou acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).