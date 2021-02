Neste domingo, 14, Palmas e Tocantinópolis decidem o título de Campeão Tocantinense 2020. A partida no estádio Nilton Santos, na Capital, será transmitida pelo YouTube, do clube da Tricolor. O título da competição vale uma vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e no Campeonato Brasileiro da Série D deste ano. O vice-campeão assegura vaga na fase preliminar da Série D.

Na última quarta-feira, 10, os dois times ficaram no empate, 3 a 3, em Tocantinópolis. Novo empate leva a decisão par aos pênaltis.