Esporte Acompanhe ao vivo a estreia do Paraíso no Brasileiro Feminino Partida pode ser acompanhada pelo aplicativo e site do MyCujoo

O Paraíso Esporte Clube faz sua estreia no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 neste domingo, 16, diante do Vitória (BA), no estádio Barradão, em Salvador (BA). A partida terá transmissão ao vivo pelo aplicativo e site do MyCujoo, veja.